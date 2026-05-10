CADIN promove curso prático de reabilitação infantil para fisioterapeutas e estudantes em Salvador

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Objetivo central é o aperfeiçoamento técnico e prático dos participantes - Foto: Divulgação

O Centro de Atenção ao Desenvolvimento Infantil (Cadin) promove, nos próximos dias 16 e 17 de maio, o curso "Manuseio de Rolo Terapêutico e Bola Suíça na Reabilitação Infantil".

A formação, voltada para fisioterapeutas e estudantes de Fisioterapia a partir do 7º semestre, vai ser realizada na sede da instituição, localizada na Rua Adelaide Fernandes da Costa, 484, no bairro do Costa Azul, em Salvador.

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Com uma carga horária de 20 horas e direito a certificado, o treinamento acontece das 8h às 18h. O objetivo central é o aperfeiçoamento técnico e prático dos participantes, com foco no fortalecimento do raciocínio clínico e no aumento da segurança durante os atendimentos pediátricos.

Diferencial clínico

A proposta pedagógica do curso busca aprofundar a aplicação clínica de recursos tradicionais, como o rolo e a bola, de forma planejada.

De acordo com a coordenação, o conteúdo incentiva um olhar estratégico sobre as intervenções, priorizando a funcionalidade e o desenvolvimento neuropsicomotor da criança, em vez da simples repetição de exercícios.

Corpo docente

A formação vai ser conduzida por especialistas com vasta experiência na área pediátrica:

Dra. Luciana Sena: fisioterapeuta com 18 anos de atuação e pós-graduada em Fisioterapia Neonatal e Pediátrica.

Dra. Carmen Villa Flor: pós-graduada na área com residência em Reabilitação Neurológica Infantil pela AACD/SP e passagens pelos Hospitais Sarah de Brasília e Fortaleza.

As especialistas possuem formação no Conceito Bobath, referência mundial em tratamento neuroevolutivo.

Inscrições

As vagas para a capacitação são limitadas e as inscrições já estão na fase final. Interessados podem obter mais informações através do perfil no Instagram @cadinsalvador ou pelo telefone (71) 3995-0607.

Serviço: