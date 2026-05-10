APERFEIÇOAMENTO
CADIN promove curso prático de reabilitação infantil para fisioterapeutas e estudantes em Salvador
Capacitação é focada no uso de rolo terapêutico e bola suíça
O Centro de Atenção ao Desenvolvimento Infantil (Cadin) promove, nos próximos dias 16 e 17 de maio, o curso "Manuseio de Rolo Terapêutico e Bola Suíça na Reabilitação Infantil".
A formação, voltada para fisioterapeutas e estudantes de Fisioterapia a partir do 7º semestre, vai ser realizada na sede da instituição, localizada na Rua Adelaide Fernandes da Costa, 484, no bairro do Costa Azul, em Salvador.
Com uma carga horária de 20 horas e direito a certificado, o treinamento acontece das 8h às 18h. O objetivo central é o aperfeiçoamento técnico e prático dos participantes, com foco no fortalecimento do raciocínio clínico e no aumento da segurança durante os atendimentos pediátricos.
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Diferencial clínico
A proposta pedagógica do curso busca aprofundar a aplicação clínica de recursos tradicionais, como o rolo e a bola, de forma planejada.
De acordo com a coordenação, o conteúdo incentiva um olhar estratégico sobre as intervenções, priorizando a funcionalidade e o desenvolvimento neuropsicomotor da criança, em vez da simples repetição de exercícios.
Corpo docente
A formação vai ser conduzida por especialistas com vasta experiência na área pediátrica:
- Dra. Luciana Sena: fisioterapeuta com 18 anos de atuação e pós-graduada em Fisioterapia Neonatal e Pediátrica.
- Dra. Carmen Villa Flor: pós-graduada na área com residência em Reabilitação Neurológica Infantil pela AACD/SP e passagens pelos Hospitais Sarah de Brasília e Fortaleza.
As especialistas possuem formação no Conceito Bobath, referência mundial em tratamento neuroevolutivo.
Inscrições
As vagas para a capacitação são limitadas e as inscrições já estão na fase final. Interessados podem obter mais informações através do perfil no Instagram @cadinsalvador ou pelo telefone (71) 3995-0607.
Serviço:
- O QUÊ: Curso de Reabilitação Infantil (Rolo e Bola Suíça).
- QUANDO: 16 e 17 de maio, das 8h às 18h.
- ONDE: Sede do Cadin (Rua Adelaide Fernandes da Costa, 484, Costa Azul).
- PÚBLICO: Fisioterapeutas e estudantes (7º semestre+).
- CONTATO: (71) 3995-0607.
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