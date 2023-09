Lula lança programa para tirar Brasil do Mapa da Fome

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta quinta-feira, 31, o decreto que cria “Brasil Sem Fome”, programa que objetiva tirar o país do Mapa da Fome da ONU até 2030. A assinatura foi realizada durante agenda do presidente em Teresina, Piauí.

"O Brasil é um país rico, que tem muita terra. Dizem que aqui, se plantando, tudo dá. O problema não é falta de comida, não é falta de plantar. O problema é que o povo não tem dinheiro para ter acesso à comida. É por isso que a gente só vai acabar com a fome de verdade quando a gente tiver garantido que todo o povo trabalhador tenha emprego", afirmou o presidente em discurso para centenas de pessoas, em Teresina.

A iniciativa foi desenhada pela Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan), possui 80 ações e políticas públicas para alcançar cerca de 100 metas traçadas, divididas em três eixos: acesso à renda, promoção de cidadania; política pública de proteção social, produção de alimentos saudáveis; e mobilização de estados, municípios e sociedade civil.

O programa também traça metas de reduzir a taxa de pobreza e a insegurança alimentar. Em 2014, o Brasil havia saído do Mapa da Fome da Organização das Nações Unidas (ONU), mas voltou a figurar no cenário nos anos seguintes, especialmente no período da pandemia de covid-19.

O “Brasil Sem Fome” pretende investir R$ 25 milhões para compra de alimentos de agricultura familiar para abastecer mais de 1.000 cozinhas solidárias em 25 estados do país e no Distrito Federal.