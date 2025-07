Lula mira periferia para fortalecer nome para 2026

Lula deve se aproximar das periferias - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu mudar o discurso político, e deve ampliar sua atuação e presenças nas periferias do país, na tentativa de fortalecer seu nome e viabilizar sua candidatura à reeleição em 2026.

A ideia é adentrar nas periferias com a bandeira do aumento dos impostos para a parcela mais rica do país, o que beneficiará os mais pobres. O presidente também tem buscado se distanciar das propostas de corte de gastos.

A agenda recente de Lula na comunidade do Moinho, em São Paulo, foi avaliada positivamente por aliados do Planalto, de acordo com informações do jornal O Globo. Na ocasião, o petista anunciou a compra de residências para moradores do local.

Lula será candidato?

No terceiro mandato como presidente, Lula, que fará 80 anos em outubro, tem sinalizado que pode tentar um novo mandato no próximo ano.

Caso seja candidato e reeleito, Lula ampliará o recorde de vitórias nas urnas após a redemocratização, sendo eleito por quatro vezes.