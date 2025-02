Lula parabeniza Alcolumbre e prega harmonia

Alcolumbre recebe os parabéns de Lula - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parabenizou, em nota à imprensa, a vitória de Davi Alcolumbre (União Brasil) para a presidência do Senado, que ocorreu neste sábado, 1.

Lula ainda pregou a parceria e harmonia entre os poderes na segunda passagem do senador pela presidência do Congresso.

"Parabéns ao senador Davi Alcolumbre pelo novo mandato na Presidência do Senado e do Congresso Nacional. Um país cresce quando as instituições trabalham em harmonia. Caminharemos juntos na defesa da democracia e na construção de um Brasil mais desenvolvido e menos desigual, com oportunidades para todo o povo brasileiro", disse em nota.

Logo após a vitória de Alcolumbre, Lula ligou para o senador amapaense Randolfe Rodrigues (PT), que passou o aparelho celular para o novo presidente do Senado.

Alcolumbre teve apoio do PT e do PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que indicou Eduardo Gomes para a 1ª vice-presidência.