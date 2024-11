Lula pesca tambaqui de 6 kg e garante: “sou um grande pescador”

Lula teria pescado tambaqui de 6 quilos em lagoa no Palácio da Alvorada - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou a atenção neste sábado, 26, nas redes sociais, ao aparecer carregando um peixe da espécie tambaqui que, segundo ele, teria seis quilos (kg). As imagens foram publicadas no Instagram pela primeira-dama Rosângela da Silva, mais conhecida como Janja.

No vídeo, Lula, que completa 79 anos de idade neste domingo, 27, diz que o peixe é um presente de aniversário para ele mesmo.

“Esse peixe aqui, como eu não ganhei presente de aniversário, eu resolvi acordar hoje, sábado, dia 26, e vim aqui no lago pescar. Esse peixe aqui é o meu grande presente. Ele está com 6 quilos. Eu vou fazer ele assado na churrasqueira”, afirmou o presidente da República.

O chefe de Estado afirmou ainda que servirá o peixe assado acompanhado de uma maionese, do jeito que ele aprendeu a fazer com um paraguaio nas margens do Rio Paraguai. Lula ainda prometeu publicar nas redes sociais as imagens da receita pronta.

“Todo mundo vai comer um pedaço desse meu peixe aqui com maionese. É uma especialidade minha. Eu aprendi com um paraguaio, lá no Rio Paraguai, pescando. Eu sou um grande pescador lá no Rio Paraguai”, garantiu Lula.