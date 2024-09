Lula pode transformar queimadas em crime eleitoral, dizem aliados

Base aliada ao governo na Câmara elaboram um projeto de lei para incluir incêndios como possível crime eleitoral - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O aumento de focos de incêndios no Brasil perto das eleições se tornou suspeita de motivação política dentro do governo federal, e pode ser encarado a partir de agora como crime eleitoral, confrome aliados do presidente Lula relataram ao colunista do Metrópoles, Igor Gadelha.

Segundo o colunista, deputados da base aliada ao governo na Câmara elaboram um projeto de lei para incluir incêndios como possível crime eleitoral.

Os deputados pretendem, segundo a coluna, incluir as ações de queimadas criminosas não apenas como um crime ambiental, mas também dentro da legislação eleitoral. Sendo assim, candidatos que incentivassem tal medida poderiam ser punidos pela Justiça Eleitoral.

De 1º de janeiro a 25 de agosto deste ano o Brasil registrou 107.133 focos de calor, uma alta de 75% em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Integrantes do governo passaram a levantar a possibilidade de que parte dos incêndios estejam ocorrendo de forma coordenada, como um novo “Dia do Fogo” de 2019, quando houve queimadas combinadas no país.