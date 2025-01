Lula prega "ensinamentos de Cristo" em pronunciamento

Lula fez pronunciamento nesta segunda, 23 - Foto: Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pregou, em pronunciamento feito em rede nacional, na noite desta segunda-feira, 23, os ensinamentos de Cristo.

Lula agradeceu as orações durante o período em que esteve internado para fazer procedimentos cirúrgicos na cabeça, e falou sobre a importância de manter os laços com a família e amigos no período de final de ano. O presidente ainda desejou um feliz Natal, e fez um pequeno balanço do ano.

"O Natal é um bom momento para relembrarmos os ensinamentos de Cristo. A compaixão, fraternidade, o respeito e o amor ao próximo", iniciou Lula.

O presidente pontuou ainda que este é o momento de "renovar as esperanças em um país mais justo".

"Quero agradecer as orações e mensagens de carinho durante a emergência médica. Graças a essa corrente, estou ainda mais firme e forte para fazer o Brasil dar certo. É o momento de renovar as esperanças em um país mais justo", completou.