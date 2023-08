Lula pretende criar novo ministério para abrigar centrão

Em meio às articulações para agregar o Centrão na base governista, o presidente Lula (PT) cogita criar um novo ministério para abrigar os integrantes das siglas. Para isso, o governo inclina-se para criar um ministério voltado para atenção as micros e pequenas empresas. As informações são do blog Daniela Lima, do portal g1.

A gestão, contudo, já tem uma pasta que trata sobre o assunto: o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), sob comando do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB). O vice de Lula já demonstrou estar à disposição para colaborar com o rearranjo da base, inclusive abrindo mão do ministério.

Além da criação deste novo ministério, outra pasta que poderá ser entregue ao Centrão é a pasta de Portos e Aeroportos, chefiada por Márcio França (PSB). O Ministério está no radar do governo federal e poderá ser cedido as siglas.