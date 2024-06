Lula sai em defesa de Fernando Haddad: "Extraordinário"

Presidente defende Fernando Haddad - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) saiu em defesa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), nesta quinta-feira, 13, durante conversa com a imprensa, em Genebra, na Suíça.

Lula afirmou desconhecer as críticas e pontuou que os ministros da Fazenda costumam ficar no centro dos debates, independente do governo. Na última semana, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), devolveu ao governo a medida provisória que altera regras do PIS/Cofins, compensando a desoneração da folha de pagamentos pela elevação das despesas.

"Não tem nada com o Haddad, ele é extraordinário ministro, não sei qual é a pressão contra o Haddad. Todo ministro da Fazenda, desde que eu me conheço por gente, ele vira o centro dos debates, quando a coisa dá certo, quando a coisa não dá certo", afirmou o presidente.