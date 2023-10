Lula se recupera de cirurgia em área reservada com seguranças | A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue a recuperação da cirurgia feita no quadril, no hospital Sírio-Libanês, em Brasília, em um ambiente com uma antessala e seguranças que o escoltam.

O chefe do Executivo está acompanhado da primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja. Por orientação médica, ele não deve receber visitas e nem trabalhar enquanto estiver no hospital.



Na antessala, o presidente caminhou na manhã deste sábado,30, e realizou as primeiras sessões de fisioterapia.



A antessala permite que os seguranças que integram a escolta presidencial fiquem próximos a Lula e não precisem ocupar os corredores do hospital.



O quarto com a configuração especial garante a privacidade do presidente e da primeira-dama e evita que os demais pacientes do hospital sejam afetados pela presença do mandatário. O presidente não tem restrição alguma e segue uma dieta normal e balanceada.



A equipe médica avalia que Lula tem se recuperado mais rapidamente do que o esperado e acredita que se ele mantiver esse ritmo poderá antecipar a alta.



Ao deixar a unidade de saúdel, Lula deverá permanecer por ao menos três semanas se recuperando no Palácio da Alvorada e de quatro a seis semanas sem viajar.



O primeiro compromisso do presidente fora de Brasília pós-cirurgia deve acontecer no final de novembro onde Lula participará da 28ª Conferência do Clima das Nações Unidas, COP28, nos Emirados Árabes Unidos. Na sequência, deve visitar a Alemanha.