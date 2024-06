Lula se reúne com primeira-ministra italiana, da direita radical

- Foto: Ricardo Stuckert / PR

Na Itália para participar do G7, reunião das sete maiores potências mundiais e da União Europeia, que acontece em Puglia, o presidente Lula se reuniu neste sábado, 15, com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, integrante da extrema-direita do país.

No encontro, Lula e Meloni conversaram sobre diversos temas, como segurança alimentar, desenvolvimento e transição energética na África e os profundos laços históricos entre Brasil e Itália. Falaram ainda sobre a necessidade de uma união global para erradicar a fome de 750 milhões no mundo. Meloni agradeceu a vinda do presidente brasileiro ao G7.



Na ocasião, Lula ainda parabenizou Meloni pela organização do encontro de potências e agradeceu a solidariedade italiana diante das enchentes no Rio Grande do Sul. Eles ainda debateram sobre a visita que o presidente da Itália, Sergio Mattarella, fará ao Brasil em julho deste ano, para encontros com a comunidade italiana.



Lula convidou a primeira-ministra a visitar o Brasil, com uma comitiva empresarial, dada a grande presença de empresas e descendentes de italianos no país. A primeira-ministra estará no Brasil em novembro, para a cúpula do G20, grupo que o Brasil preside neste ano.

Lula e Meloni também conversaram sobre uma pauta antiga da diplomacia brasileira: a necessidade de uma reforma das instituições da governança global, e um novo papel para as Nações Unidas.