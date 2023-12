Lula tem encontro com presidente da Fifa para trazer Copa Feminina | A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve um encontro com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, em Dubai, durante a COP28. Eles trataram da realização da Copa do Mundo Feminina no Brasil no ano de 2027.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai apresentar, nesta semana, em Zurique, na Suíça, a candidatura oficial do Brasil para sediar a competição. O prazo para entrega das propostas se encerra nesta quinta-feira, 7.

O Brasil é o grande favorito para sediar a próxima edição do torneio, que, em 2023, foi realizado na Austrália e na Nova Zelândia. O favoritismo brasileiro ganhou força nos últimos dias impulsionado pela desistência da África do Sul. Atualmente, há a candidatura de três países – Bélgica, Alemanha e Holanda.

A sede do certame será anunciada oficialmente pela Fifa em maio de 2024.