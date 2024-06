Lula visita novamente o Rio Grande do Sul nesta quinta | A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve visitar novamente o Rio Grande do Sul, nesta quinta-feira, 6. Essa será a quarta agenda do chefe do Executivo no estado desde o início de maio por causa das chuvas.

O governador Eduardo Leite (PSDB), que cumpriu uma série de compromissos em Brasília na quarta, 5, deve voltar ao estado no mesmo voo que o presidente. A expectativa é de que Lula chegue na Base Aérea de Canoas por volta das 10h15.

Em seguida, Lula vai para o município de Cruzeiro do Sul, onde visitará o bairro Passo de Estrela. O presidente ainda segue para a cidade de Arroio do Meio, e encerra a agenda no final da tarde, retornando para Brasília.

