"Lutaremos juntos pelos baianos" diz Leo Prates para Jerônimo e Lula

O deputado estadual Leo Prates (PDT), fez seu último discurso na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) como deputado da casa. Prates foi eleito deputado federal na eleição do dia 2 de outubro com 143.763 votos.

"Queria parabenizar mais uma vez o governador eleito Jerônimo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e dizer boas iniciativas, sentam-se os palanques e as boas iniciativas nós lutaremos juntos pelos baianos e pela Bahia. As boas práticas assim como nós fizemos na Secretaria de Saúde. Continuaríamos fazendo em nome da Bahia porque quando a vida das pessoas está em jogo devemos colocar os interesses partidários de lado", ressaltou o deputado.

Emocionado, o agora deputado federal Leo Prates lembrou drama familiar vivido com seu sobrinho que foi diagnosticado com leucemia em 2021 e seu pai que sofreu um AVC em abril deste ano.

"Como todos sabem o ano de 2022 tem sido um período de enormes desafios pessoais e profissionais para mim. Desde o diagnóstico de leucemia do meu sobrinho no ano passado até o AVC de meu pai nesse ano e eu queria senhor presidente emocionado que estou a dedicar a ele essa importante vitória. Hoje meu pai completa 79 anos de idade enfrentando a luta que muitas famílias enfrentam", afirmou.

"Eu assumo que essa trajetória nada foi fácil e esse ano sem sombra de dúvidas do ponto de vista pessoal. Mais agradecer em nome de todos os trabalhadores e trabalhadoras dessa casa, o carinho que sempre recebi. As mensagens de reconhecimento, as palavras de carinho e sorrisos acolhedores que recebi por onde passei ao longo desse pleito me motivaram e me deram energia suficiente pra continuar", concluiu.