Maduro mostra cédula de votação onde sua foto aparece 13 vezes | A TARDE

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, apresentou em um programa de TV venezuelano uma cédula de votação onde seu nome e sua foto aparecem um total de 13 vezes.

A cédula é uma primeira versão da que os eleitores do país receberão no dia 28 de julho, quando votarão para presidente nas eleições gerais do país.

Maduro está no poder desde a morte de seu antecessor, Hugo Chávez, em 2013. Agora, ele tenta um terceiro mandato.



Nas eleições da Venezuela, existe uma cédula de votação com um campo para cada partido, com as fotos dos candidatos apoiados por cada sigla.

Segundo o Conselho Nacional Eleitoral, a escolha da posição de cada partido na cédula segue critérios como os votos obtidos nas eleições anteriores e a data do registro da agremiação.

A primeira posição na cédula é ocupada pelo PSUV (Partido Socialista Unido da Venezuela), do qual Maduro faz parte. Os outros partidos da coligação que apoiam o regime chavista aparecem em seguida, na parte superior e à esquerda da cédula.

No último sábado, a principal aliança opositora apresentou o ex-embaixador Edmundo González como candidato a Presidência contra Maduro. Ele disputará o pleito pela Plataforma Democrática Unitária (PUD) depois que outros candidatos opositores ao regime de Maduro tiveram o registro negado pela Justiça.