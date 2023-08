Mãe Bernadete denunciou ameaças para presidente do STF neste ano

A líder quilombola Bernadete Pacífico, de 72 anos, que foi assassinada a tiros na última quinta-feira, 17, na Região Metropolitana de Salvador, denunciou a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, ameaças que a comunidade quilombola vinha sofrendo.

Em julho deste ano, Bernadete participou, ao lado de outras lideranças quilombolas da Bahia, de um encontro com a presidente do STF, na comunidade do Quingoma, em Lauro de Freitas (BA).

Ela cobrava justiça pela morte do filho, Flávio Gabriel dos Santos, o Binho do Quilombo, que foi assassinado em 2017, por homens armados também na área do quilombo.



Mãe Bernadete, como era conhecida, foi secretária de Políticas de Promoção da Igualdade Racial na cidade de Simões Filho, onde fica o terreiro, durante a gestão do prefeito Eduardo Alencar (PSD) (2009-2016).