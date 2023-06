Marcell Moraes se converte e diz sonhar com 'igreja para os animais'

Após muita briga e muita polêmica, inclusive as fraternas com a irmã Marcelle Moraes, o ex-deputado Marcell Moraes, que foi cassado em 2020, se converteu à graça divina.

Em entrevista para a rádio Salvador FM, Marcell afirmou que agora é evangélico e membro da Primeira Igreja Batista.

Sobre substituir a causa animal pela causa da fé dentro da política, o ex-deputado foi taxativo e disse que não irá misturar os assuntos.

"Não estou atrás de voto por religião. Minha vida mudou desde que entrei na igreja. Deus me mostrou que o caminho era esse. Quando eu dizia que iria ser vereador, trabalhando no McDonalds, as pessoas riam. Deus tem um plano na minha vida. Sugiro que todas as pessoas se apeguem a Deus. Assisto o bispo Bruno Leonardo três vezes por dia. Quarta e domingo frequento a igreja. Milagres aconteceram na minha vida. Ainda vou dar muito testemunho", disse.

Marcell disse ainda que não pretende virar pastor, mas que agora alimenta o sonho de fundar uma igreja que receba animais. "Os animais merecem ouvir a palavra de Deus, são seres vivos".