Marido de deputada preso pela PF escondeu parte dos R$ 500 mil na cueca

Empresário Renildo Lima foi preso com dinheiro escondido na cueca - Foto: Reprodução

O empresário Renildo Lima, marido da deputada federal Helena da Asatur(MDB), encontrou uma forma inusutada de esconder dinheiro. Os R$ 500 mil apreendidos pela Polícia Federal com ele estavam, em parte, em sua cueca.

Renildo foi preso na segunda-feira, 9, após denúncia sobre compra de votos em Roraima. O empresário é marido da deputada federal Helena da Asatur(MDB).

Meio milhão de reais apreendidos com Renildo Lima | Foto: PF/Divulgação

A deputada federal Helena da Asatur saiu em defesa do marido preso com dinheiro na cueca. "Acreditar que movimentar o próprio dinheiro é sinônimo de compra de votos é pura ignorância. Agora, devemos fechar as empresas em período eleitoral? Só o que faltava."



A corregedoria da Polícia Militar de Roraima informou que segue acompanhando o caso, que já resultou na prisão de outras cinco pessoas, entre elas uma advogada e dois policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), que faziam a segurança particular dos envolvidos e dos bens, segundo a PF.