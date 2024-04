Marina Silva é uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela Time | A TARDE

A revista norte americana Times, divulgou nesta quarta-feira, a lista das pessoas mais influentes de 2024. Dentre os nomes listados, está o da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, que aparece na categoria “Líderes”, ao lado do presidente da Argentina, Javier Milei.

A revista ressaltou características de Marina que a faz uma pessoa notável.

“Coragem profundamente fundamentada e tenacidade inabalável definem esta mulher notável. Natural da Amazônia, de família de seringueiros, Marina Silva aprendeu a ler e escrever ainda adolescente”.



A ministra entrou para a lista, em decorrência do trabalho desenvolvido na área ambiental, em especial em busca de uma transição energética limpa no Brasil.

“Contra todas as probabilidades, ela está a pressionar corajosamente por uma transição doméstica da energia centralizada, baseada em combustíveis fósseis, para a energia renovável gerada localmente”, enfatiza a Times. A revista ainda ressaltou a participação da ministra do Meio Ambiente na Cúpula do G20, que ocorrerá no Rio de Janeiro em novembro.

Presidente da Argentina

A Times evidenciou a postura radical e liberal de Milei na economia e a sua vitória contra Sergio Massa, ex-ministro da Economia de Alberto Fernández, em novembro do ano passado.

“Alertando os argentinos para se prepararem para a dor, ele embarcou numa campanha de ‘terapia de choque’ de centenas de medidas de austeridade”, pontuou a Times.