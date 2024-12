Mário Frias: "Militares são bichinhos de estimação"

O deputado Mário Frias (PL-SP) classificou os oficiais de alta patente como servis e covardes - Foto: Vinicius Loures I Câmara dos Deputados

O deputado federal pelo PL de São Paulo, Mário Frias, não poupou os altos oficiais das Forças Armadas ao comentar a prisão do General Braga Netto, neste sábado, 14, acusado de tentar obstruir as investigações do inquérito que apura a tentativa de um golpe de estado.

Frias, que ficou conhecido como ator da novela adolescente da Globo, Malhação, foi secretário especial de cultura no governo Bolsonaro. Ele atacou os oficiais 'das mais altas patentes' , a quem classificou de 'bichinhos de estimação da elite plutocrata que domina o país'.

Para o deputado, esses oficiais são 'uma vergonha para a nação' e agiram deforma covarde ao permitir e até colaborar com a prisão através de delações, o que ele atribui a uma postura servil com objetivo de usufruir 'dum carguinho na máquina pública. Confira a postagem abaixo: