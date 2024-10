Mauro Vieira discute situação de brasileiros com chanceler do Líbano

Mauro Vieira e Abdallah Bou Habib - Foto: Divulgação/MRE

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, conversou, neste sábado, 28, em Nova Yorque, com o chanceler do Líbano, Abdallah Bou Habib, sobre os ataques aéreos israelenses, condenados pelo Brasil, e o impacto para a população civil libanesa e a numerosa comunidade brasileira no país.

Mauro Vieira detalhou ao chanceler libanês o trabalho da embaixada brasileira em Beirute de assistência e orientação aos brasileiros que vivem no Líbano.

No último dia 23, o governo brasileiro divulgou nota condenando os contínuos ataques aéreos israelenses no Líbano. “O Brasil renova o apelo às partes envolvidas para que cessem, imediatamente, os ataques, de forma a interromper a preocupante escalada de tensões, que ameaça conduzir a região a conflito de amplas proporções, com severo impacto negativo sobre populações civis”, registrou em trecho do comunicado.

Na nota, o Ministério das Relações Exteriores recomendou aos brasileiros que deixem a área de conflito e divulgou o contato do plantão consular do Itamaraty: +55 (61) 98260-0610 (com WhatsApp).