Militantes lançam Podcast para debater eleições internas de partido

Edson Valadares - Foto: Divulgação

Para debater o Processo de Eleições Diretas do PT (PED), que ocorrerá no próximo dia 6 de julho, quando mais de três milhões de filiados em todo Brasil irão às urnas para eleger os novos membros e os presidentes dos diretórios nacional, estaduais e municipais, um grupo de militantes da Bahia lançaram o PODPED. A ideia é que o podcast permita que os filiados tenham condições de conhecer e discutir as plataformas de propostas das candidaturas.

Na Bahia, são mais de 200 mil pessoas aptas a votarem. As inscrições para as chapas já se encontram abertas. Todo militante filiado até o último dia 28 de fevereiro pode se candidatar, votar e ser votado. O PODPED será coordenado pelo militante, sociólogo e ex-presidente do PT de Salvador, Edson Valadares. “Não é um espaço formal do Diretório Estadual. É um ambiente organizado pela militância, que amplia os debates e a democracia interna”, diz Valadares.

O novo canal de diálogo será quinzenal e vai promover o diálogo sobre os rumos programáticos do PT. “O debate sobre a organização da sociedade, a formação de novos quadros políticos e a elaboração de políticas públicas que enfrentem os problemas, são alguns dos temas a serem abordados, sempre priorizando a reeleição do presidente Lula e do governador Jerônimo Rodrigues. Também discutiremos a constituição de um novo modo petista de governar, a partir dos municípios”, ressalta o coordenador.

Com o tema “Um novo modo petista de governar”, a primeira edição do PODPED acontece no dia 4 de abril, uma quinta-feira, às 19h30, no perfil do Instagram @edson.valadares. O primeiro convidado é o prefeito da cidade de Antônio Cardoso, Jocivaldo dos Anjos (PT).