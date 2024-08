Ministério aciona a PF após suspeita de ataque hacker

Ministério da Gestão divulgou nota explicando "incidente" - Foto: Rafa Neddermeyer | Agência Brasil

O Ministério da Gestão Inovação em Serviços Públicos informou, na tarde desta quarta-feira, 24, que o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) passou por um "incidente de segurança cibernética", na segunda, 22. A Polícia Federal foi acionada para investigar um possível ataque hacker.

A plataforma está fora do ar desde as 11h da terça, 23. Em nota à imprensa, a pasta explicou que os serviços do portal GOV.BR não foram afetados pelo episódio. Nove ministérios e dois órgãos, entretanto, tiveram seus processos administrativos comprometidos.

"O sistema é responsável pelo andamento eletrônico de processos administrativos de nove ministérios e dois outros órgãos. Não foram afetados os serviços ofertados ao cidadão via GOV.BR. As equipes de TI já estão tratando o incidente para que os serviços sejam restabelecidos o mais breve possível", diz a nota.

Veja os órgãos e ministério atingidos:

Ministério da Previdência Social

Ministério da Igualdade Racial

Ministério das Mulheres

CMB

COAF

Ministério do Planejamento e Orçamento

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços

Ministério do Empreendedorismo

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos

Ministério da Fazenda

Ministério dos Povos Indígenas