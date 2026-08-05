Ministério da Gestão prevê novos concursos federais no início de 2027

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, afirmou que o governo federal deve ampliar a realização de concursos públicos no próximo ano, enquanto mantém neste ano o processo de nomeação de aprovados em seleções já homologadas.

Em resposta ao portal A TARDE, durante agenda em Salvador visita ao Balcão Gov.br na Nova Rodoviária nesta quarta-feira, 5, Esther afirmou que a prioridade atual é dar posse aos candidatos aprovados nos concursos já realizados e avaliar a convocação de excedentes.

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“A gente fez dois grandes concursos unificados, muita gente da Bahia participou. As posses estão acontecendo. A gente continua fazendo esse processo, mesmo em período eleitoral, daqueles concursos que já foram homologados. Nossa expectativa é que haja mais concursos no início do próximo ano. Agora é prioridade dar posse àqueles que já fizeram concurso e, eventualmente, chamada de alguns excedentes”, afirmou.

Integração GovBR e SAC

A ministra também destacou a ampliação dos serviços digitais do governo federal e a necessidade de manter canais presenciais de atendimento à população durante visita ao Balcão em Salvador.

“A gente fez um trabalho de integração federativa dos serviços digitais. O Gov.br hoje dá acesso, além dos 5 mil serviços federais, a mais de quase 8 mil serviços estaduais e municipais. E, para a Bahia, a gente fez um trabalho, desde o início da nossa gestão, de integrar serviço”, afirmou.

Atendimento presencial

A ministra ressaltou que a digitalização dos serviços públicos não elimina a necessidade de atendimento presencial, principalmente diante das dificuldades de acesso à internet e de utilização das plataformas digitais.

“Apesar dos serviços serem digitais, as pessoas poderem fazer da sua casa, nos seus celulares, a gente não tem no Brasil uma questão de inclusão digital que precisa ser pensada. Seja o acesso à internet, que muita gente não tem o acesso tão bom quanto deveria, e também a própria dificuldade de usar um serviço digital. Por isso a gente pensou nessa edição de um balcão de atendimento físico”, explicou.

A unidade da Nova Rodoviária reúne serviços estaduais e federais e também terá atendimento relacionado ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).