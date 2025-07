Ministra confirma aumento do salário mínimo; confira o valor

Salário deve passar por reajuste em 2026 - Foto: Marcello Casal Jr. | Agência Brasil

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), confirmou, nesta terça-feira, 8, que o salário mínimo deve passar por um novo reajuste em 2026. Atualmente, a remuneração está no valor de R$ 1.518,00.

Segundo Tebet, que esteve em audiência pública realizada pela Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso, o salário pode ser fixado em R$ 1.630,00 no próximo ano. Segundo a ministra, esse será o vencimento de maior valor real dos últimos 50 anos no país.

“É o maior salário mínimo dos últimos 50 anos em termos reais”, destacou a ministra, que ainda apresentou a expectativa orçamentário do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o próximo ano, com a promessa de que será cumprido o chamado 'arcabouço fiscal'.

Tebet prega justiça tributária

Em meio ao impasse em torno do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), protagonizado pelo Executivo e pelo Congresso, Tebet ainda pregou a necessidade do país promover o que ela considera 'justiça tributária'.

“Já mexemos muito com o andar de baixo. Nunca se conseguiu mexer com o andar de cima”, destacou Tebet, que ainda ressaltou o impacto da reforma tributária.

“Com serenidade e com diálogo, deixando as diferenças partidárias e ideológicas de lado, e pensando mais naquilo que nos une do que naquilo que nos diferencia, nós temos soluções para todos os reais problemas do Brasil”, defendeu.