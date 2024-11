Ministro de Lula comemora postura de Janja com Musk

Paulo Teixeira defende primeira-dama - Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira (PT), saiu em defesa da primeira-dama Janja da Silva, neste domingo, 17, após a repercussão da sua fala contra o empresário Elon Musk.

Teixeira afirmou que Janja disse apenas o que estava na garganta da maioria das pessoas.

“A verdade é que Janja falou o que estava preso nas nossas gargantas. Esse é o sentimento sobre Elon Musk e sua interferência negativa na política internacional”, escreveu nas rede sociais.

No sábado, 16, durante encontro do G20, Janja proferiu xingamentos contra Musk. “Fuck you, Elon Musk” (F*da-se, Elon Musk), disparou na oportunidade.