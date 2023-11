Ministro de Lula escolhe ex-número 2 de Weintraub para secretaria | A TARDE

O novo ministro do Esporte, André Fufuca (PP), empossado em setembro deste ano para assumir a pasta após longa negociação do governo federal, escolheu Antonio Paulo Vogel de Medeiros para assumir a secretaria executiva da pasta. Trata-se do ex-número 2 do Ministério da Educação (MEC) durante a gestão de Abraham Weintraub.

Além de ter sido secretário-executivo, em 2019, Medeiros chegou a ser ministro interino em 2020 após Weintraub ser exonerado, após começar a ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em um inquérito que apurava a disseminação de fake news e ameaças a ministros da corte.

A escolha de Fufuca por Vogel de Medeiros foi assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A escolha chamou a atenção em Brasília pelo fato do nome de Medeiros estar associado a ala mais radical durante o governo de Jair Bolsonaro.