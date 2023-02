Ministro escondeu patrimônio de R$ 2 mi em cavalos de raça

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil-MA), omitiu do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) um patrimônio de pelo menos R$ 2,2 milhões em cavalos de raça, durante declaração de bens em 2022, quando registrou sua candidatura a deputado federal. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.

Em sua declaração ao TSE, Juscelino Filho informou um patrimônio de R$ 4,457 milhões, com fazendas, carros, 50% de uma aeronave, um apartamento e o terreno onde está instalado o haras.

De acordo com a reportagem, os cavalos são criados no haras do ministro em Vitorino Freire, no Maranhão. Na época, Juscelino possuía ao menos 12 animais Quarto de Milha, comprados em leilão.

Oficialmente, o haras da família à irmã do ministro, a prefeita Luanna Rezende, e a Gustavo Marques Gaspar, um ex-assessor dele na Câmara e hoje nomeado na liderança do PDT no Senado.

Em outra polêmica recente, Juscelino Filho usou um avião da FAB (Força Aérea Brasileira) para sair de Brasília com destino a São Paulo em viagem que classificou como urgente. No entanto, na quinta-feira, 26, seus compromissos oficiais duraram 2h30, mas a viagem se estendeu até segunda-feira, 20.

O ministro usou o final de semana para sua agenda privada. De acordo com o Estadão, ele assessorou compradores de animais, participou de leilão, recebeu o "Oscar" dos criadores e inaugurou praça em homenagem a um cavalo de seu sócio.