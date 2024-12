POLÍTICA Ministro promete linha dura contra fraudes no Bolsa Família Wellington Dias (PT) fala sobre irregularidades no programa durante o G20 Por Redação 18/11/2024 - 18:43 h

O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias (PT), reforçou, nesta segunda-feira, 18, o compromisso do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em combater as fraudes no Bolsa Família. Leia mais >> Governo tenta cortar emendas parlamentares para cumprir arcabouço >> “Discussão é válida”, defende Temer sobre fim da jornada 6x1 A declaração ocorreu durante o G20. Na oportunidade, Wellington ressaltou a importância do programa social para tirar famílias da extrema-pobreza, mas ressaltou que o governo não terá tolerância com fraudes. "Em reunião antes de virmos ao Rio de Janeiro, o presidente Lula deixou claro seu compromisso que ele quer o Ministério do Desenvolvimento Social seguindo no plano de localizar quem ainda está na insegurança alimentar”, iniciou o ministro, que continuou. “Neste mês de outubro, colocamos na folha de pagamento do Bolsa Família cerca de 400 mil famílias que estavam na insegurança. Agora, o presidente também determinou que não quer tolerância com fraude. Ou seja, vamos no seguir no combate às fraudes", finalizou.

