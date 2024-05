Ministro revela que Salvador vai ganhar novos ônibus elétricos | A TARDE

O ministro das Cidades, Jader Filho, marcou presença, nesta quinta-feira, 25, na entrega do trecho 2 do novo BRT de Salvador, que liga o Cidade Jardim à Estação da Lapa. O ministro revelou que o governo federal aplicou mais de R$130 milhões na obra.

“A gente fica muito feliz de poder estar hoje aqui, trazendo a palavra do presidente Lula, dizer que nós vamos continuar trabalhando em parceria, para que a gente possa melhorar a qualidade de vida do povo soteropolitano. Só nesta obra, o governo do presidente Lula aplicou mais de 130 milhões de reais. Nos sensibilizamos a melhorar a qualidade de vida do povo de Salvador, para que as pessoas possam passar menos tempo dentro do trânsito e elas possam gastar esse tempo com aquilo que é importante, que é estar próximo da família, que é você poder ir a uma academia, ter um lazer, ir ao cinema, conversar com os amigos, é para isso que essas obras de infraestrutura a gente está hoje aqui”, disse.

O ministro também contou que a contribuição na obra da capital baiana foi orientação direta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Desde que nós iniciamos, que iniciou o terceiro governo do presidente Lula, o prefeito Bruno (Reis) lá em Brasília pedindo os recursos para que essa obra pudesse ser finalizada, essa obra que passou por muita dificuldade no governo anterior em termos de recursos. Eu, prontamente, por orientação do presidente Lula, por orientação do ministro Rui Costa, nós fizemos com que os recursos pudessem ser canalizados. Novas obras serão realizadas com o novo PAC para melhorar a mobilidade urbana, não só aqui em Salvador, não só na Bahia, como no Brasil. O meu compromisso é de que não vai faltar recursos para essa obra”. disse o ministro.

Jader Filho revelou ainda que nos próximos meses Salvador vai estar entre as cidades que vão ganhar novos ônibus elétricos adquiridos pelo Governo Federal.

“Nós vamos fazer uma grande aquisição por parte do Governo Federal, com financiamentos para as prefeituras e o Governo do Estado. Financiamentos de ônibus elétricos, ônibus com wi-fi, para, como eu disse, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Só pra vocês terem ideia do impacto disso aqui, hoje, em média, circulam 52 mil pessoas nesse trecho. E é só com o BRT. E essas pessoas vão passar diariamente a um número de, no mínimo, 75 mil novas, então são mais de 20 mil pessoas que terão um benefício a mais”.