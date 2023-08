Ministros celebram redução da taxa básica de juros nesta quarta-feira

A redução da taxa básica de juros foi celebrada pelos ministros do governo federal, no início da noite desta quarta-feira, 2. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, por exemplo, usou as redes sociais para comemorar a decisão do Comitê Política Monetária (Copom).

"A redução de 0,50% na taxa Selic é importante e indica que o Brasil está no rumo certo. Seguimos trabalhando por um crescimento econômico sólido e que promova melhorias ainda mais concretas na vida dos brasileiros", escreveu nas redes sociais.

Os integrantes do Copom decidiram por unanimidade em reduzir a taxa Selic de 13,75% para 13,25% ao ano. Esse foi o primeiro corte da taxa básica de juros em três anos. A alta do juros era alvo de críticas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de acordo com o presidente a elevação da taxa gerou o aumento do "desemprego".



Para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a novidade anunciada pelo Copom indica que o país está na "direção certa".

"O corte de 0,50% na taxa básica de juros sinaliza que estamos na direção certa. Um avanço no sentido do crescimento econômico sustentável para todos", disse.

Já o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, considerou a medida do Copom como importante passo para economia.

"O juros caiu! Durante todo o primeiro semestre, o governo Lula, o Congresso Nacional e a sociedade criaram todas as condições para que hoje o COPOM concretizasse essa redução da SELIC em 0,5%. Mais um importante passo para a economia brasileira", comemorou.

