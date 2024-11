Ministros de Lula apostam em candidatura ‘fantasia’ de Bolsonaro

Bolsonaro pode ser candidato, mesmo inelegível - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

Ministros do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apostam que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) levará até o fim uma tentativa de disputar a presidência da República em 2026, mesmo inelegível.

A informação é de Megale, em sua coluna no jornal O Globo. De acordo com a publicação, a cúpula do governo entende que Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, deve buscar a reeleição no estado. Para os ministros, Bolsonaro tem dado claro sinais de que vai manter a promessa de registrar sua candidatura no Tribunal Superior Eleitoral, e que Tarcísio não aceitaria ser vice na chapa presidencial.

A estratégia foi usada pelo PT em 2018, quando Fernando Haddad (PT), hoje ministro da Fazenda, aceitou ser vice na chapa para assumir a ‘cabeça’ com a proibição da candidatura de Lula.