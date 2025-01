Morre Alceu Collares, ex-governador do RS

Alceu Collares foi prefeito e governador - Foto: Reprodução

Morreu, na madrugada desta terça-feira, 24, o ex-prefeito de Porto Alegre e ex-governador do Rio Grande do Sul, Alceu Collares. O político tinha 97 anos.

Collares morreu por falência múltipla de órgãos, decorrente de complicações de uma pneumonia. Ele estava internado desde o dia 16 dezembro no Hospital Mãe de Deus, na capital gaúcha.

Alceu Collares foi o primeiro prefeito eleito de Porto Alegre pós-redemocratização, entre 1986 e 1988. Em 1990, foi eleito governador do Rio Grande do Sul.

O velório do ex-governador acontecerá no Palácio Piratini, sede do governo do Estado, das 11h às 16h. O sepultamento será no Cemitério Jardim da Paz.