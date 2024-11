Morre ex-deputado Marcos Cidreira, ACB e Alba decretam luto

Marcos Cidreira era vice-presidente da ACB - Foto: Divulgação

Morreu, neste sábado, 16, aos 62 anos, o ex-deputado estadual Marcos Cidreira, atual vice-presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB), após travar uma luta contra o câncer.

Cidreira assumiu o mandato como deputado em 1992. Durante o período, participou e presidiu algumas das principais comissões da Casa.

ACB e Alba decretam luto oficial

A Associação Comercial da Bahia (ACB) e a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) decretaram luto oficial de três dias. Presidente da ACB, Paulo Cavalcanti lamentou a perda.



“Marcos sempre foi um lutador, alguém que acreditava profundamente na força das instituições de classe e na importância da ACB como a entidade pioneira, a casa-mãe do associativismo e a verdadeira casa de pressão. Ele nunca aceitou que essa Casa, símbolo histórico e referência para o desenvolvimento do país, perdesse sua relevância e visibilidade. Para Marcos, a ACB era a base para o fortalecimento das empresas, da sociedade e da relação entre quem produz e as instituições públicas, promovendo a verdadeira consciência cidadã. Seu legado representa não apenas o estrategista e o defensor do bem-estar social de todos, mas um verdadeiro símbolo de quem busca sempre construir o melhor para toda a sociedade”, destacou.

Diretor da ACB, o deputado estadual Eduardo Salles (PP) também se manifestou.

“Um amigo, um irmão da minha vida, uma luz no caminho de quem passasse ao seu lado. Foi competente em tudo ao que se propôs a fazer, seja na iniciativa privada, no setor público, no legislativo, mas sua especialidade mesmo era cuidar da sua família e dos seus amigos. Disso ele nunca abriu mão até seus últimos momentos”, afirmou.