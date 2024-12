MP do TCU pede suspensão de salário de Bolsonaro

Bolsonaro foi indiciado por golpe de Estado - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP-TCU) pediu que o salário do ex-presidente Jair Bolsonaro e e também de outros 24 militares indiciados pela Polícia Federal nesta semana por golpe de Estado seja suspenso. No geral, 37 pessoas foram indiciadas pela PF por tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado democrático de direito e também por organização criminosa.

De acordo com as investigações da PF, o plano consistia no assassinato do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmins, além do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Foi identificada uma "organização criminosa que atuou de forma coordenada, em 2022, na tentativa de manutenção do então presidente da República no poder", segundo a polícia.

Lucas Furtado, subprocurador-geral, pediu para que a medida possa valer para qualquer pagamento remuneratório aos outros indiciados que porventura recebam verba dos cofres públicos federais, incluindo do Fundo Partidário. Com isso, o pedido engloba presidente do PL, Valdemar Costa Neto.

"A situação concreta que temos diante e nossos olhos sobressai do escopo do razoável e beira ao absurdo", afirmou Furtado.

Os salários desses militares indiciados variam de R$ 10 mil a R$ 37,9 mil. O gasto anual chega a R$ 8,8 milhões.