MPF cobra identificação de responsáveis por atos antidemocráticos

O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Oliveira, e o comandante do Exército, general Marco Freire Gomes, foram cobrados pelo Ministério Público Federal para que identifiquem as pessoas responsáveis por organizar e financiar os protestos considerados antidemocráticos feitos por apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro (PL), após o resultado das urnas que elegeu Lula como o novo chefe do executivo.

O movimento em questão aconteceu m frente ao Quartel-General de Brasília. A Procuradoria da República do Distrito Federal instaurou um procedimento investigatório “para apurar responsabilidades sobre eventuais atos antidemocráticos”. A Secretaria de Segurança Pública do DF também foi questionada sobre as providências que tem adotado para evitar novas manifestações do tipo. As informações são da Folha de S. Paulo.

O MPF diz ser necessário investigar a "responsabilidades pela incitação das Forças Armadas contra os poderes constitucionais, por meio do seu chamamento ao não reconhecimento do resultado das eleições".

De acordo com a Procuradoria, o órgão solicitou que Oliveira e Gomes encaminhe “dados em posse ou obteníveis pelo Ministério da Defesa que identifiquem as pessoas que promovem ou oferecem apoio financeiro ou logístico para as referidas manifestações”.

As manifestações, que são consideradas ilegais, ocorrem em diversos pontos do país desde as eleições, desde o anúncio da derrota de Bolsonaro, inclusive na Bahia.