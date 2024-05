MST diz ter distribuído 12 mil marmitas no RS | A TARDE

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) afirmou ter doado cerca de 12 mil marmitas para as vítimas da forte chuva que atinge o Rio Grande do Sul nos últimos dias.



As refeições são produzidas pela cozinha solidária do movimento no município de Encantado. Ao jornal Folha de S. Paulo, o dirigente da cozinha, Cedenir de Oliveira, já teve dia em que 3.200 marmitas foram produzidas pelo espaço.

"Nossa solidariedade está na produção das marmitas. Elas são entregues pelo conselho de crise que está administrando a situação na região. São eles que determinam para quem elas são entregues", disse o dirigente.

