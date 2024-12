“Muito positivos”, avalia Geddel sobre resultados do MDB nas eleições

Geddel Vieira Lima em evento do MDB - Foto: Lula Bonfim | AG. A TARDE

O ex-ministro Geddel Vieira Lima avaliou, na manhã desta sexta-feira, 29, a participação do MDB nas eleições e os resultados do partido e do grupo político no processo como “muito positivos”.

“O partido se reaglutinou, renasceu de dificuldades que enfrentou com políticas e pessoais de algumas das suas lideranças, eu inclusive, elegemos um bom número de prefeito cidades importantes, estamos unidos, estamos buscando fortalecer nossa posição e ter cada vez mais protagonismo no governo de Jerônimo Rodrigues”, disse, durante evento de encontro de gestores municipais do MDB, que ocorre no Hotel Mercure, no Rio Vermelho, em Salvador.



Leia também

>> De olho em 2026, Dayane Pimentel pede exoneração da Embratur

Geddel atribui o aumento do número de prefeituras do MDB à saída do grupo da base de ACM Neto para a ida para o governo do Estado.

“Dúvida, não tenha dúvida. O ex-prefeito é um político que eu qualifico como um pequeno mandacaru. Ele não dá sombra, nem encosto, ele só joga o jogo dele e dentro desse contexto ninguém cresce ao seu redor. Veja que agora eu estou tendo notícias que o deputado Elmar Nascimento e outras lideranças do União Brasil estão abandonando, exatamente porque descobrem com certo tardar de que o pequeno mandacaru não dá sombra nem encosto”, afirmou.

Sobre a parceria com o governador Jerônimo Rodrigues (PT), o ex-ministro ressaltou a união e exaltou os trabalhos do governador.

“Está sendo extremamente leal com o partido e fazendo um governo à altura dos compromissos que assumiu com a Bahia. Eu estou muito, muito otimista para o futuro”, declarou.