Muniz acredita em vitória com mais de "1 milhão" de votos à frente

“Eu tenho certeza que Jerônimo (PT) vai ser eleito com mais de 1 milhão de votos à frente”, foi o que disse o deputado estadual reeleito, Junior Muniz (PT), durante sua participação no programa ‘Isso é Bahia’, da rádio A TARDE FM, na manhã desta quinta-feira, 27.

A confiança do parlamentar é reflexo do resultado do primeiro turno e da última pesquisa da AtlasIntel, contratada pelo grupo A TARDE, que traz o petista com 54,5% dos votos válidos, contra 45,5 do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto.

O petista acredita que o sucesso do atual candidato a chefia do poder executivo da Bahia também está diretamente ligada à gestão do governador Rui Costa (PT). Ainda de acordo com o levantamento da AtlasIntel, 55,9% das pessoas aprovam o desempenho do governador.

"O governador Rui Costa está fazendo um trabalho essencial, na política e na gestão. Eu tenho certeza que Jerônimo vai ser eleito com mais de 1 milhão de votos à frente. Ontem em Barreiras foi um estouro. Por onde Jerônimo tem passado, a aceitação é enorme. Isso o credencia a ser eleito com uma margem larga de votos”, disse.

O deputado ainda aproveitou para dar uma cutucada na oposição e reafirmar a confiança na vitória de seu candidato.

“No primeiro turno, a oposição comentava que tinha certeza de que ganharia as eleições e nós ganhamos as eleições no primeiro turno com uma margem boa de frente. Não ganhamos já no primeiro turno de forma definitiva por 0,45% dos votos. Apenas 40 mil. Hoje, a campanha de Jerônimo ganhou um volume ainda mi. 40 mil votos. A campanha de Jerônimo ganhou um volume maior”.

Sobre a provável ausência do petista no debate da TV Bahia, logo mais à noite, Muniz justificou.

“Quando o candidato vai para o debate, sendo o último debate, ele tem que tirar dois, três dias para se preparar. O outro candidato não tá tendo nem para onde ir. Jerônimo tem agenda até o último dia antes da eleição. Como é que ele vai sair agora, com a agenda montada em cidades importes como Jequié, Guanambi, ontem em Barreiras, para sair para poder se preparar para o debate?”, questionou.

Já no cenário nacional, o deputado crê que as eleições podem ser decididas através dos votos dos eleitores indecisos, mas, ainda assim, enxerga a vitória de Lula (PT).

“Lula ganhou com uma margem de quase 6 milhões de votos Já era difícil tirar essa vantagem. Houve um crescimento de Bolsonaro no estado de São Paulo, veio o governador Minas e deu apoio, mas isso não refletiu nos votos", pontuou.