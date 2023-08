Muniz fala sobre escolha de candidato a prefeito: 'até outubro'

O presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS), Carlos Muniz (PSDB), determinou um prazo para anunciar com quem marchará no pleito municipal de 2024. Muniz escolheu o mês de outubro para definir o seu candidato a prefeito.

“Vou falar aqui a vocês, vocês podem me cobrar, até outubro eu tomo a minha decisão de quem será o meu candidato a prefeito de Salvador”, disse à imprensa, nesta terça-feira, 1º, na reabertura dos trabalhos legislativos.

O mês anunciado por Muniz é o mesmo definido pelo governador Jerônimo (PT) para batida de martelo do candidato que representará a base petista nas corridas eleitorais.

Dentre os quadros políticos que estão à disposição do conselho político do chefe do Palácio de Ondina estão: o vice-governador Geraldo Júnior (MDB), amigo pessoal do chefe da CMS; a pré-candidata do PCdoB, Olívia Santana; o presidente de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Conder), Zé Trindade (PSB); a deputada federal Lídice da Mata e o vereador Sílvio Humberto, ambos do PSB; o deputado estadual Robinson Almeida (PT) e o deputado estadual Antônio Brito (PSD). Outro possível quadro petista é a presidente da Fundação Nacional de Artes, a vereadora licenciada Maria Marighella (PT).



O PSDB, contudo, integra a base do prefeito Bruno Reis (União Brasil). Muniz, inclusive, foi um dos responsáveis por aproximar a legenda ao governador Jerônimo Rodrigues (PT).



Em maio, os tucanos dialogaram com Jerônimo Rodrigues (PT). Na ocasião, o presidente nacional da legenda, Eduardo Leite, descartou a imediata “adesão” a base petista.