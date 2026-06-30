Na Copa do Mundo, Romário revela voto na PEC da escala 6x1

O ex-jogador de futebol Romário, que tem participado das transmissões da Copa do Mundo de 2026 como comentarista da CazéTV, afirmou que decidiu não pedir licença das suas funções no Senado Federal para participar da votação que prevê o fim da escala 6x1. A declaração de Romário foi feita diretamente dos Estados Unidos, onde ele está para a cobertura do torneio, durante sessão remota do Senado nesta terça-feira, 30.

Na sessão, o senador ainda afirmou que apoia o fim da escala 6x1.

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É por esse compromisso de votar favoravelmente à matéria que decidi não tirar licença do Senado nesse período que estou acompanhando a Copa do Mundo. A tecnologia moderna permite que eu me conecte por vídeo, como estou fazendo agora, e dar o meu voto. Romário - Senador do Rio de Janeiro e ex-jogador de futebol

O senador destacou que uma eventual licença impediria sua participação na votação e afetaria a representação do estado do Rio de Janeiro. “Se eu tivesse tirado licença, não poderia votar, o que prejudicaria o povo do meu estado, Rio de Janeiro, a quem eu presto conta dos meus posicionamentos políticos”, declarou o ex-jogador de futebol.

Romário disse ainda que “voluntariamente abriu mão” do seu salário enquanto estiver acompanhando a Copa nos EUA: “O que será pago será devolvido aos cofres públicos”.

Justificativa

A manifestação ocorre após Romário ser alvo de críticas por acompanhar a Copa do Mundo nos EUA enquanto o Senado mantém suas atividades, além da assinatura dele em uma proposta alternativa à PEC 6x1 apresentada pelo líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN).