Na mira da PF, Prefeitura de Ilhéus cancela festa de São João

O Meu São João Amado, a festa junina de Ilhéus, não será realizada em 2026. O anúncio do cancelamento do evento foi feito pelo prefeito Valderico Júnior (União Brasil) nesta quinta-feira, 28, em suas redes sociais.

A decisão ocorre uma semana depois da Polícia Federal deflagrar a Operação Merenda Digna, para apurar uma denúncia de superfaturamento de até 132% dos recursos federais recebidos em 2026 para a alimentação escolar no município do litoral sul da Bahia.

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Segundo a investigação, a suspeita é de que o esquema de sobrepreço na contratação das empresas tenha ficado na casa de R$ 1,7 milhão. O valor é mais que o dobro que os R$ 731,5 mil recebidos pelo município no primeiro semestre de 2026.

“A decisão, embora difícil, foi tomada com muita seriedade e de acordo com as normativas do Ministério Público e seu respeitado trabalho. Os fatos ocorridos em nosso município exigiram atenção prioritária da máquina pública. Isso inviabilizou a execução de todo o nosso planejamento previsto para materializar os três dias de muita alegria. Por isso entendemos que não realizar o evento nesse momento é um ato de responsabilidade administrativa e social”, comunicou o prefeito em um vídeo publicado no seu perfil do Instagram.

A festividade estava prevista para acontecer entre os dias 12 e 14 de junho na Avenida Soares Lopes, no Centro da cidade.

Impactos da fraude

Um levantamento feito pelo portal A TARDE, com base na operação e nos dados disponibilizados, aponta que as possíveis fraudes na merenda escolar do município podem ter causado um impacto de até 85% nos recursos recebidos pela prefeitura em 2024, cerca de R$ 2 milhões.

A nível de comparação, a quantia superfaturada pela gestão compromete cerca de 68% os R$ 2,5 milhões repassados pela Prefeitura de Ilhéus em 2023, sendo quase cinco vezes maior que o orçamento de 2022, que era R$ 364,2 mil.