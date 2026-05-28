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SEM FESTEJO

Na mira da PF, Prefeitura de Ilhéus cancela festa de São João

Decisão ocorre uma semana depois da Polícia Federal deflagar operação apurar superfaturamento

Anderson Ramos
Por
Prefeito de Ilhéus, Valderico Júnior (União Brasil)
Prefeito de Ilhéus, Valderico Júnior (União Brasil) - Foto: Divulgação

O Meu São João Amado, a festa junina de Ilhéus, não será realizada em 2026. O anúncio do cancelamento do evento foi feito pelo prefeito Valderico Júnior (União Brasil) nesta quinta-feira, 28, em suas redes sociais.

A decisão ocorre uma semana depois da Polícia Federal deflagrar a Operação Merenda Digna, para apurar uma denúncia de superfaturamento de até 132% dos recursos federais recebidos em 2026 para a alimentação escolar no município do litoral sul da Bahia.

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Segundo a investigação, a suspeita é de que o esquema de sobrepreço na contratação das empresas tenha ficado na casa de R$ 1,7 milhão. O valor é mais que o dobro que os R$ 731,5 mil recebidos pelo município no primeiro semestre de 2026.

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“A decisão, embora difícil, foi tomada com muita seriedade e de acordo com as normativas do Ministério Público e seu respeitado trabalho. Os fatos ocorridos em nosso município exigiram atenção prioritária da máquina pública. Isso inviabilizou a execução de todo o nosso planejamento previsto para materializar os três dias de muita alegria. Por isso entendemos que não realizar o evento nesse momento é um ato de responsabilidade administrativa e social”, comunicou o prefeito em um vídeo publicado no seu perfil do Instagram.

A festividade estava prevista para acontecer entre os dias 12 e 14 de junho na Avenida Soares Lopes, no Centro da cidade.

Impactos da fraude

Um levantamento feito pelo portal A TARDE, com base na operação e nos dados disponibilizados, aponta que as possíveis fraudes na merenda escolar do município podem ter causado um impacto de até 85% nos recursos recebidos pela prefeitura em 2024, cerca de R$ 2 milhões.

A nível de comparação, a quantia superfaturada pela gestão compromete cerca de 68% os R$ 2,5 milhões repassados pela Prefeitura de Ilhéus em 2023, sendo quase cinco vezes maior que o orçamento de 2022, que era R$ 364,2 mil.

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Tags

Festa Junina operação Merenda Digna São João Ilhéus Valderico Junior

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