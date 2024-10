"Não é falta de dinheiro. É falta de vergonha", diz Lula sobre fome no mundo

Lula é premiado pela luta contra a fome e a pobreza - Foto: Reprodução/Canal Gov

O presidente Lula (PT) participou nesta segunda-feira, 23, da Premiação anual da iniciativa Goalkeepers, organizada pela Fundação Bill e Melinda Gates. A cerimônia foi realizada no Jazz at Lincoln Center, em Nova York.

A premiação, criada em 2017, visa contribuir com ações que auxiliam no cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), o plano global composto por 17 metas, estabelecido durante a Assembleia Geral da ONU de 2015. Durante a cerimônia, Lula foi homenageado por sua contribuição à consecução dos ODS 1 (erradicação da pobreza) e ODS 2 (Fome Zero).

Ao abrir sua fala, Lula explicou o papel do Bolsa Família no combate à miséria, mas ponderou que o programa de transferência de renda não basta. Disse que é preciso haver políticas de valorização do salário mínimo, de estímulo ao crescimento com objetivos de criação de empregos e renda, para se evitar a concentração de renda e promover o desenvolvimento sustentável.

Lula emendou sua introdução para criticar o funcionamento dos organismos internacionais, como a própria Organização das Nações Unidas, cuja Assembleia Geral será aberta por seu discurso na manhã desta terça-feira. Disse que se a ONU "funcionasse", teria ajudado na construção da criação de um Estado Palestino assim como contribuiu para a criação do Estado de Israel. E que não teria permitido a ocorrência das guerras hoje em curso, como entre Ucrânia e Rússia e no Oriente Médio, com o genocídio na Faixa de Gaza. "O mundo não pode continuar com cinco países sendo membros do Conselho de Segurança da ONU", criticando a ausência do Sul Global nas decisões.

Leia também:

>>>Invasão de propriedades privadas pode ser classificada como terrorismo

>>>Sem votação, projeto que envolve Reforma Tributária tranca pauta do Senado

>>>Zambelli deve prestar depoimento ao STF na próxima quinta-feira

O presidente brasileiro afirmou ainda que vive o "melhor momento de sua vida" por enfrentar internacionalmente o sistema financeiro global que permite a existência de cinco bilionários que têm mais dinheiro do que dez países do mundo. "Os mais ricos do mundo estão procurando espaço pra morar (fora do planeta), e não tem. Vamos ter de cuidar da Terra", alertou. "Eu não sou contra as pessoas serem ricas. Eu sou contra as pessoas serem pobres." Confira.