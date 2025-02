"Não estou em busca de protagonismo", discursa Alcolumbre

Alcolumbre foi eleito presidente do Senado - Foto: Edilson Rodrigues | Agência Senado

Eleito presidente do Senado, neste sábado, 1, Davi Alcolumbre (União Brasil) afirmou que volta ao cargo sem cobiçar protagonismo político.

Alcolumbre, que obteve 73 votos na disputa contra Eduardo Girão (Novo) e Marcos Pontes (PL), prometeu, ao discursar, trabalhar com humildade e dedicação.

O senador ainda pregou a união entre as diferentes correntes políticas.

"Buscarei ao longo dos próximos dois anos fazer jus a essa confiança consolidada na votação expressiva com que vossas excelências me honraram no dia de hoje, trabalhando como sempre fiz, com muita dedicação, muita humildade, com muito respeito a cada dia dessa nova missão. Tenham certeza que eu continuo igual, volto a presidir o Senado Federal, mas continuo sendo senador", afirmou.

"Não estou definitivamente em busca de protagonismo, não é isso que me move a estar aqui", pontuou o senador.