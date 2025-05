Nenenzinho, ex-prefeito de Valente, completa 100 anos

Nenenzinho completa 100 anos neste domingo, 20 - Foto: Divulgação | Acervo

Médico, pecuarista, vereador, prefeito. Dono de uma extensa lista de serviços prestados ao município de Valente, João José de Oliveira, o Nenenzinho, completa 100 anos neste domingo, 20.

Pai de Aroldo Cedraz, ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Nenenzinho foi responsável por notáveis avanços em Valente, impulsionando a economia e desenvolvimento do município. Prefeito entre 1993 e 1996, o político voltou ao cargo novamente ao vencer as eleições em 2000, comandando a cidade entre 2001 e 2004.

Em 2020, aos 95 anos, Nenenzinho enfrentou novo desafio: o ex-prefeito foi diagnosticado com Covid-19, vencendo a doença.

Homenagem

Nenenzinho será homenageado em uma missa de ação de graças, nesta segunda-feira, 21, na Igreja Matriz de Valente.

Após a missa, acontecerá um grande almoço em comemoração ao centenário de um dos maiores cidadãos da história do município.

Como presente, a família de Nenenzinho pede um quilo de alimento não perecível, que será doado para famílias em vulnerabilidade.