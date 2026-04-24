Neta de Carlos Marighella reafirma candidatura à Câmara dos Deputados

Maria Marighella (PT), neta de Carlos Marighella e ex-vereadora de Salvador - Foto: Vinicius Guimarães

A ex-vereadora de Salvador Maria Marighella (PT) reafirmou nesta sexta-feira, 24, a sua pré-candidatura como deputada federal. O pronunciamento aconteceu durante o 8º Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores, que acontece até domingo, em Brasília.

O encontro, que marca os 46 anos de fundação do PT, reúne lideranças de todo o país para discutir os rumos do partido e a estratégia eleitoral para 2026.

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A entrada na disputa por uma cadeira na Câmara dos Deputados ocorre em um cenário em que o PT busca ampliar sua representação no Congresso e fortalecer agendas relacionadas à inclusão social, à cultura e à democracia, temas que também atravessam o atual debate interno do partido.

Reconhecimento

Uma das homenagens centrais do Congresso foi dedicada à militante histórica Clara Charf, viúva de Carlos Marighella, avó de Maria e uma figura de referência na construção partidária e na defesa da democracia no Brasil.

“Ser petista é também um ato de amor a Clara. Minha filiação ao partido é um ato de amor e devoção à política e à democracia. Clara é uma mulher feminista, vanguarda de todos os tempos, que ainda nos anos 40 se filia ao Partido Comunista”, afirmou Maria Marighella em homenagem à avó.

“Clara estaria aqui hoje, entre nós, pela mesa, mas sobretudo com as companheiras a quem dedicou seus dias, suas preocupações, sua capacidade de organizar e pensar”, acrescentou.

Conheça Maria Marighella

Nascida em 1976, em Salvador, Maria Marighella tem uma trajetória ligada à cultura e à gestão pública.

Em 2020, ela foi eleita vereadora de Salvador, sendo a candidata mais votada do PT na capital baiana. Seu mandato foi marcado pela atuação em pautas como direitos das mulheres, cultura, igualdade racial e direito à cidade.

Depois disso, ela deixou a Câmara Municipal de Salvador e assumiu a presidência da Fundação Nacional de Artes (Funarte), de 2023 a 2026, tendo papel fundamental na implementação da Política Nacional das Artes.