Niltinho é sondado para concorrer Prefeitura de Salvador em 2024

A eleição para a Prefeitura de Salvador em 2024, terceiro maior colégio eleitoral, caminha para agrupar mais um partido que deseja lutar pela cadeira do Palácio Thomé de Souza.

Fontes revelaram ao Portal A TARDE, nesta segunda-feira, 17, que o Partido Progressistas (PP), comandado pelo deputado federal Mário NegromonteJr., cogita lançar candidatura própria para enfrentar a possível reeleição do atual prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil). Atualmente, o apoio da sigla está dividido entre o governador Jerônimo Rodrigues (PT), na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) e o chefe do Executivo municipal soteropolitano.

Nos bastidores da política baiana, o nome ventilado para representar o PP na disputa é o do líder da sigla na Alba, o deputado estadual Niltinho. Conforme interlocutor do Portal A TARDE, o parlamentar pode reunir forças em torno do seu nome e vem sendo impulsionado por aliados do governo a disputar as eleições municipais.

Natural de Salvador, Niltinho foi o deputado estadual mais votado do seu partido nas eleições de 2022 para recondução do mandato na Casa Legislativa. À época, o parlamentar conquistou 88.313 votos. Deste modo, de acordo com o interlocutor, o nome do deputado para o pleito na capital baiana é considerado natural.

Em Salvador, por sua vez, o deputado estadual logrou apenas 5.844 votos, o que representa 0,44% das urnas.

Procurado pelo Portal A TARDE, o parlamentar frisou que, “no momento está focado em fortalecer o seu mandato e atender as suas bases eleitorais”. Para Niltinho, ainda não é momento de falar sobre eleições municipais.

O PP, por sua vez, pretende reunir a executiva estadual para debater sobre as eleições municipais e a articular o segundo semestre deste ano na segunda quinzena de agosto, após o recesso parlamentar.

Em 2020, o deputado estadual lançou a pré-candidatura a prefeito de Salvador, mas retirou o nome para indicar o vice-presidente legenda da época, Joca Soares, a assumir a candidatura de vice-prefeito da deputada estadual Olívia Santana (PCdoB), que concorreu no pleito.