Omar Gordilho será o líder do PDT na Câmara Municipal de Salvador

Omar Gordilho ao lado de Félix Mendonça Filho, presidente do PDT na Bahia - Foto: Divulgação

A bancada do PDT na Câmara Municipal de Salvador escolheu o vereador Omar Gordilho como líder do partido na Casa. As vereadoras Débora Santana e Roberta Caíres serão vice-líderes, enquanto o outro representante da sigla, o vereador Anderson Ninho, manteve a posição que já ocupava na Mesa Diretora, a de ouvidor substituto.

Eleito para seu primeiro mandato no último pleito, Omar ocupou os cargos de presidente da Limpurb e secretário municipal de Ordem Pública no primeiro mandato do prefeito reeleito Bruno Reis (União Brasil).

Após se reunir com os vereadores pedetistas, o presidente do partido na Bahia, deputado federal Félix Mendonça Júnior, parabenizou a bancada pela decisão consensual e também o novo líder. "Fico feliz que tenha havido o consenso e sei que Omarzinho desempenhará um bom papel, pois trata-se de um vereador preparado e que representa bem as bandeiras do nosso partido", frisou.

Félix afirmou que uma das primeiras tarefas de Omar Gordilho será trabalhar para que o PDT esteja bem representado nas comissões técnicas da Câmara Municipal e na relatoria de projetos do Executivo.