Oposição pede investigação ao STF por fala de Bolsonaro a embaixadores

Parlamentares de diversos partidos da oposição pediram que o Supremo Tribunal Federal (STF) investigue os recentes ataques do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao sistema eleitoral do país. A petição foi protocolada na Suprema Corte na manhã desta terça-feira, 19.

No documento, deputados do PT, PSol, PCdoB, PDT, Rede, PSB e PV afirmaram que o presidente praticou crimes contra as instituições democráticas, de responsabilidade, além de crime eleitoral, propaganda eleitoral antecipada e ato de improbidade administrativa.

“O que se viu no delirante e constrangedor discurso dirigido aos convidados presentes à fatídica reunião convocada pelo representado […] foi claramente a prática de um dos chamados crimes de lesa-pátria ou de traição contra seu povo”, afirmaram os políticos na petição.

Na segunda-feira, 18, durante encontro com embaixadores de 40 países, Bolsonaro voltou a questionar, sem provas, o sistema eleitoral brasileiro e as urnas eletrônicas. Por mais de 45 minutos, ele criticou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e afirmou que o governo irá apresentar uma “saída” para que as eleições deste ano sejam “limpas” e “transparentes”.

“O risco de rompimento do Estado Democrático de Direito praticada pelo representado é evidente, à medida que usa de seu cargo de Presidente da República para ameaçar o TSE com a restrição indevida em seu trabalho, mediante a ‘persuasão’ imperativa das Forças Armadas, que não tem nenhuma atribuição legal de participação efetiva no processo eleitoral, a não ser o apoio logístico como vem sendo tradicionalmente prestado há muitos anos, levando às urnas para os locais mais distantes no interior do país”, disseram ainda os parlamentares no pedido ao STF.