Otto Alencar assume CCJ no Senado

Otto Alencar será o presidente da CCJ - Foto: Roque de Sá | Agência Senado

O senador baiano Otto Alencar (PSD) será o novo presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. Ele ficará no lugar de Davi Alcolumbre (União Brasil), eleito para o comando do Congresso Nacional, neste sábado, 1.

Considerada a comissão mais importante do Senado, a CCJ avalia todos os projetos apresentados na Casa e sua constitucionalidade.

“Tanto comissão quanto Plenário são decisões por maioria, e é a maioria que decide se vai ser aprovada ou não. Espero fazer um bom trabalho na CCJ, sendo presente todas as quartas-feiras", disse o senador em entrevista ao canal CNN Brasil.

O PSD ainda indicou outro baiano, o deputado Diego Coronel, para o posto de Corregedor da Câmara Federal, após iniciativa do deputado federal Antônio Brito.